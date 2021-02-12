Метель и мороз: в столичном регионе наступил снежный Армагеддон

Снег будет идти несколько дней, а потом сменится новой волной морозов

И ведь предупреждали синоптики всю неделю, что грядёт снежная буря, но всё равно нашлись те, для кого пятничный циклон стал полной неожиданностью. Лучший друг автомобилиста - даже не будильник, который пришлось завести на час раньше, а лопата, чтобы хоть как-то прокопать подход к личному транспорту. Впрочем, для начала бы вспомнить, где именно авто припарковано.

Открыточные зимние пейзажи - это, конечно, хорошо, но в этом году план по осадкам в столичном регионе явно перевыполнен. Этот февраль подарил столько снега, что в пору им делиться. Вместе с обычными москвичами улицы откапывают и специальный десант коммунальщиков. Этой ночью они не сомкнули глаз - к снегопаду начали готовиться ещё накануне вечером.

В бессонной ночи коммунальщиков винить следует незваного гостя с Балкан. Циклон с необычным русскому уху именем "Волькер" пришёл, как водится не один, а с сильными снегопадами и порывистым ветром. Водителей просят быть аккуратнее за рулём. В некоторых районах видимость может упасть до 500 метров. Движение затруднено на всех радиальных магистралях и на МКАД.

"Чтобы не осложнять движение и не терять время в пробках, рекомендуем в течение дня пользоваться городским транспортом. Поездки на автомобиле отложить на более позднее время - после 21:00. Вечером мы ожидаем до 8-9 баллов. Напоминаем, что во время снегопада водителям нужно быть предельно внимательными: держать дистанцию, соблюдать скоростной режим, избегать резких манёвров, не отвлекаться от дороги и помнить о более длинном пути торможения", - говорит главный специалист центра организации дорожного движения Евгений Масленников.

К воскресенью в столице может выпасть месячная норма осадков. Сугробы вырастут до 35 сантиметров! Связан такой сильный снегопад с попаданием Москвы в зону со сложной системой фронтов. Столица в эпицентре контрастных температурных качелей. Отсюда весьма необычное явление: в дополнение к снегопаду идёт весьма ощутимый минус.

"Сейчас мы наблюдаем такое редкое сочетание: холодной погоды и снега. Такое бывает не часто. Снег обычно у нас ассоциируется с повышением температуры, но мы останемся в холодной части этого циклона. Поэтому повышения температуры мы не ждём. Оно произойдёт у наших соседей по нашему округу", - говорит ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

В начале следующей недели температура понизится ещё, впрочем, осадки, наконец, прекратятся.

Александра Сергомасова, Сергей Костиков. "ТВ Центр".

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