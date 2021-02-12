Искусственный интеллект поможет московским врачам при эндоскопии

Он позволит легко обнаружить подозрительный участок

В Боткинской больнице точный диагноз помогает ставить искусственный интеллект. Во время эндоскопии система не только показывает состояние внутренних органов, но легко обнаруживает подозрительный участок, а, значит, приступить к лечению можно незамедлительно.

"Искусственный интеллект" приходит на помощь к столичным врачам. Видеть больше, а значит, лучше ставить диагнозы. На обследовании - женщина 68 лет. В Боткинскую больницу поступила с жалобами на боли в кишечнике. Гастроскопия и колоноскопия должны дать полную картину состояния пациента. Но в этот раз исследования проводятся в буквальном смысле в "четыре глаза".

Так называемый "искусственный интеллект" – это, по сути, дополнительный монитор к эндоскопической системе, который позволяет врачу увидеть более детальную картину исследования, и при необходимости обратить внимание на подозрительный участок слизистой пациента.

От эндоскопического аппарата сигнал поступает в систему, где и начинается глубокий анализ. То, что может не заметить человек, программа не пропустит.

"Это плоское новообразование, которое может быть доктор сразу и не увидит, но с использованием искусственного интеллекта, который несколько раз немножечко с задержкой, но при этом акцентирует наше внимание на том, что здесь есть новообразование и надо обратить на него внимание", - объясняет заведующая эндоскопическим отделением Боткинской больницы Ирина Коржаева.

Обращает внимание врача "искусственный интеллект" синим квадратом. Он обозначает область, где обязательно нужна более точная диагностика. Окончательное решение о наличии или отсутствии патологии и дальнейшем лечении принимает только врач.

"Это, собственно говоря, очередное достижение нашей науки в пользу врача и в пользу, конечно, пациента, потому что из этих маленьких образований в некоторых случаях вырастают большие проблемы", - говорит заведующая эндоскопическим отделением Боткинской больницы Ирина Коржева.

Разработчики "Искусственного интеллекта" для эндоскопии - из Ярославского государственного университета. На базе регионального онкоцентра они опробовали, а теперь внедрили и в Боткинской больнице метод находить новообразования в организме пациента.

"Фактически переложили имеющиеся разработки в области детектирования объектов на вот эту тему эндоскопическую", - говорит один из разработчиков системы искусственного интеллекта Александр Ганин.

При этом искусственный интеллект применяют в медицине уже не первый год.

"Мы уже системно включаем в промышленную эксплуатацию новые алгоритмы, продолжаем прототипировать и подключать новые алгоритмы, и выводим в промышленную эксплуатацию в медицинских организациях и создаем этот рынок для разработчиков", - заявил Директор Центра диагностики и телемедицины Сергей Морозов.

А разработчики, в свою очередь, уже осваивают новое направление телемедицины. Совсем скоро они смогут определять факторы риска болезней сердца. Это поможет обнаруживать первые признаки инсульта или рассеянного склероза, а значит, вовремя лечить и спасать тысячи пациентов.

Елена Сахно, Александр Терентьев, Вадим Гребенченко. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"