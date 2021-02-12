Сатиры и быстрые свидания: чем заняться в эти выходные в Москве

Нужно учитывать погодные условия

Новые спектакли, много хорошей музыки и фильмов, а ещё романтическое свидание на высоте 35 метров: в эти выходные в Москве будет, чем заняться. Если, конечно, рискнуть и выйти из дома в метель. А чтобы не заблудиться в снежном буране, маршрут лучше построить заранее.

Венская опера, наконец-то, в Москве. Пусть не буквально, ведь пандемию никто не отменял, но в усадьбе Шаляпина на снимках австрийского фотографа Лоиса Ламмерхубера есть гораздо большее, чем сцена и признанные мастера. Таинственное закулисье, полное творческих мук, страстей и юмора.

"Эмоции гримёров, монтировщиков сцены. Людей, которые очень много работают в театре, но которых никогда нет возможности увидеть у зрителя", - говорит генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.

О том, как важно быть серьёзным на сцене и за её пределами, поведают в театре имени Маяковского. За легкомысленную комедию для серьёзных людей спустя 126 лет после первой постановки по пьесе Оскара Уайльда взялся Анатолий Шульев. С одной стороны, никакого риска – это остроумный и изысканный хит на все времена, с другой, – возможность открыть его с новой стороны.

"Кто-то из режиссеров, может, со мной не согласится, что это неправильная позиция, но она у меня, вот такая позиция есть: что можно на какой-то образ, на какую-то ситуацию посмотреть со стороны", - говорит Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.

Пушкинский музей пошёл еще дальше. Он дал зелёный свет "Сатирам". Новый концертный сезон в мемориальной квартире Святослава Рихтера решили посвятить музыке театра и кино. "Нос" Шостаковича, "Гоголь-сюита" Шнитке. Стихия смеха, как глоток свободы.

"Мы привлекли в этом году целых трёх композиторов. И некоторые из них сегодня будут выступать. То есть мы делали абсолютно эксклюзивные программы",- говорит заведующая отделом музыкальной культуры ГМИИ им. А.С. Пушкина Юлия де-Клерк.

Как только обживутся "Сатиры", в Москве появится "Слепая зона". Как быть с предметами, которые непонятны или попросту не нужны? Если хранители не знают, как их описывать, что говорить об обывателях? Так и рождается она – слепая зона, из фантазий студентов школы Родченко и сотрудников Политехнического музея.

"Мы пригласили тех, кто заинтересован с нами поработать, чтобы придумать проекты, интегрированные в фондохранилище музея", - рассказывает менеджер проектов департамента выставок Политехнического музея Екатерина Диденко.

Выбираясь из "Слепой зоны", вполне можно открыть таинственное и абсолютно незнакомое кино. Москва стала одним из 16 городов России, где стартовал фестиваль современного корейского кино. Масштабным его не назовёшь, будут показаны всего пять картин. Зато по остроте ощущений он очень сильно выбивается из привычных рамок. Не просто другой мир, а другая планета.

Обеспечить хэппи-энд всем и каждому без похода в кино обещают в Крылатском. Парк "Сказка" предлагает избавиться от одиночества. По случаю дня влюблённых здесь можно стать участником "быстрых" свиданий.

"Будет несколько сеансов, где 10 молодых людей и 10 девушек смогут найти свою вторую половинку на высоте 35 метров. Это очень романтично и замечательно", - говорит представитель пресс-службы парка "Сказка" Оксана Кулик.

Быстрые свидания достаточно популярны в мире. Их часто проводят в ресторанах и кафе. Но колесо обозрения, да еще и морозной зимой, выбрано впервые. Всё очень просто: одна девушка – одна кабинка, и каждый новый круг – это новый незнакомец. Даже если симпатия не возникла, ничего страшного, ведь можно спокойно любоваться великолепными видами зимней столицы.

Зрелище настолько впечатляющее, что можно смело признаться в любви. К такой щедрой на эмоции Москве.

Ольга Стрельцова, Мария Леванова, Сергей Ким, Алексей Оленченко. "ТВ Центр".

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