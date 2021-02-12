Крупную нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье

В месяц преступники производили до 500 килограммов запрещенных веществ

В подмосковном Волоколамске полицейские пресекли крупную продажу синтетических наркотиков. Реализовать планировалось более 800 тысяч доз запрещенного вещества на общую сумму около 300 миллионов рублей.

Лаборатория была оборудована в одном из частых домов. Умельцы смогли наладить полный цикл производства мефедрона. По предварительным оценкам, в месяц они готовили до 500 килограммов вещества. Товар планировали распространять с помощью тайников-закладок.

Кроме наркотика, оперативники изъяли свыше 2 тонн сырья, а также оборудование, в том числе два химических реактора. Пока задержан один подозреваемый, он уже признал свою вину.

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