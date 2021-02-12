Прогноз по инфляции повышен

На первом в 2021 году заседании Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"В декабре и январе темп роста цен сохранялся на повышенном уровне. Восстановление спроса происходит быстрее и носит более устойчивый характер", - отметили в Центробанке.

Там добавили, что с середины декабря кредитные и депозитные ставки в российских банках преимущественно не изменились.

Прогноз по инфляции в стране ЦБ повысил на год до 3,7-4,2%. Прогноз по цене нефти Urals увеличен до 50 с 45 долларов за баррель, аналогично и в 2022 году.

Ранее в ЦБ сообщили, что в прошлом году было получено на треть больше жалоб в отношении банков в сравнении с 2019-м. Граждане направили регулятору 191,4 тысячи обращений.

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