Депутат МГД Олег Артемьев: Более 1,3 тыс. новых велопарковок будет оборудовано в Москве в 2021 году

Новые велопарковки появятся у МФЦ, поликлиник, бизнес-центров и библиотек

Свыше 1,3 тысячи новых велопарковок оборудуют в Москве в этом году, рассказал депутат Московской городской Думы Олег Артемьев. По его словам, велопарковки появятся возле МФЦ, библиотек, бизнес-центров и поликлиник.

"Для многих велосипед становится не только хобби, но и средством передвижения до работы или учебы. Места для размещения выбираются на основе целого комплекса данных: предложения жителей, которые поступают в городской Департамент транспорта, данные операторов сервиса аренды малоскоростного транспорта, такого как велосипед и самокат, прогнозы по потребностям бизнес-кластеров. Велосипедами также пользуются службы доставки, курьерские сервисы, и потому очень важно, чтобы у их сотрудников были безопасные и удобные места для парковки возле деловых центров. Сеть парковок растет и адаптируется к реальным запросам жителей", - заявил депутат.

Он отметил, что пандемия коронавируса оказала значительное влияние на транспортные привычки жителей столицы. За прошлый год число поездок в городском сервисе велопроката выросло на 14%, а малоскоростной транспорт всех видов — велосипедов, электросамокатов, моноколес и других становится все популярнее.

Парламентарий предположил, что в этом году тенденция сохранится. Люди все так же продолжают соблюдать социальную дистанцию, которую гораздо сложнее обеспечить в метро или в автобусе. В 2020 году в Москве удалось создать порядка двух тысяч велопарковок на более чем 10 тысяч мест.

"Удобная, адаптированная к нуждам жителей сеть парковок поможет не беспокоиться о сохранности велосипеда, расширится география пользования прокатной техникой, что также станет для многих лишним поводом пересесть на велосипед. Важно, чтобы данная тенденция дошла и до Бирюлево. В районе много любителей велоспорта, которым также необходимо развитие как велопарковок, так и велодорожек, для того, чтобы велосипедные маршруты были более продолжительными, интересными и самое главное безопасными", - добавил Артемьев.

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