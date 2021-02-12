Привившиеся "Спутником V" смогут стать донорами плазмы

Об этом сообщили в центре имени Гамалеи

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил в интервью "России-24", что привившиеся разработанной в центре вакциной от коронавируса "Спутник V" могут стать донорами плазмы для лечения пациентов с COVID-19.

Гинцбург добавил, что экспериментально доказанная продолжительность действия "Спутника V" - как минимум девять месяцев.

Также директор центра рассказал, что там сейчас заканчивается вторая фаза клинических испытаний однокомпонентной вакцины "Спутник V лайт".

Препарат заметно снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения заболевания.

Как следует из опубликованных в научном журнале The Lancet данных, эффективность "Спутника V" составляет 91,6%. Препарат полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"