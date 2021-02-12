Депутат МГД Семенников отметил влияние высоких технологий на снижение числа совершаемых в городе правонарушений

В Москве совершенствуется аппаратно-программный комплекс "Безопасный город"

Высокие технологии способствуют снижению числа преступлений в Москве, уверен депутат Мосгордумы Александр Семенников.

По его словам, в столице продолжаются работы по совершенствованию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", предназначенного для раскрытия и профилактики различных правонарушений. Ключевым элементом комплекса стала система городского видеонаблюдения, в которую на сегодняшний день включено без малого 190 тысяч камер. В прошлом году с ее помощью полицейским удалось раскрыть более пяти тысяч преступлений, из них 40 убийств и свыше 500 грабежей. Парламентарий отметил, что по итогам 2019 года уровень преступности в общественных местах Москвы стал ниже на 6%, в том числе уличной - на 12%.

"Что касается первого полугодия 2020 года, в это время число квартирных краж и угонов автомобилей упало сразу на 40%. Разумеется, такое резкое снижение было достигнуто, в том числе, за счет двухмесячного локдауна. Между тем, будет уместно заметить, что именно "умная" система видеонаблюдения позволила нам в апреле и мае прошлого года избежать классического полицейского патрулирования, к которому были вынуждены прибегнуть в ряде европейских стран для обеспечения карантинных мер. В Москве успешно работала система цифровых пропусков, сделавшая локдаун настолько комфортным, насколько это вообще возможно и работала она прежде всего на фундаменте системы "Безопасный город", - заявил Семенников.

Он добавил, что за записями с камер в основном наблюдают автоматы, способные распознавать те или иные предметы и действия, поэтому страх потери приватности, присутствующий у некоторых москвичей, не обоснован.

"Сфера применения системы городских видеокамер на данный момент уже в целом определилась. Автоматизированное наблюдение используется при обеспечении общественного порядка в местах скопления людей, для пресечения уличной преступности, в том числе в темное время суток. Электронные "глаза" дополняют полицейских, создавая такую плотность реального контроля за обстановкой, которую невозможно достичь обычными методами патрулирования. В ближайшем будущем расширится функционал распознающих алгоритмов — искусственный интеллект камер будет автоматически выделять потенциально противоправные эпизоды в "картинке" с улиц и обращать на них особое внимание полицейских. А это значит — в мегаполисе станет еще безопаснее", - резюмировал депутат.

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