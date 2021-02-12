У России появилась технология защиты от нескольких вариантов COVID-19

Она позволяет разрабатывать многопрофильные вакцины

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал в эфире "России-24", что организация разработала эффективную технологию, позволяющую создавать вакцины сразу от нескольких вариантов коронавируса.

"Такая вакцина одновременно будет создавать иммунитет к тому количеству различных антигенных вариантов коронавируса, которые будут нам угрожать и будут вокруг нас циркулировать", - подчеркнул специалист.

Ранее Гинцбург сообщил, что экспериментально доказанная продолжительность действия разработанного в центре препарата "Спутник V" - как минимум девять месяцев. Вместе с тем сейчас в организации заканчивают вторую фазу клинических испытаний однокомпонентной вакцины "Спутник V лайт".

Массовая вакцинация в России продолжается с 18 января. По данным от 10 февраля, первый компонент "Спутника V" получили около 2,2 миллиона человек, оба компонента - более 1,7 миллиона.

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