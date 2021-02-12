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"Яндекс" сообщил об утечке данных почти пяти тысяч почтовых ящиков

14:56
  • пятница
  • 12 февраля 2021

Пользователей попросили сменить пароли

По вине одного из сотрудников в "Яндексе" произошла внутренняя утечка данных, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

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Из-за утечки посторонние получили доступ к 4887 почтовым ящикам.

"Это был один из трех системных администраторов, обладавших правами доступа, необходимыми для задач по обеспечению технической поддержки сервиса", - рассказали в "Яндексе" о виновнике произошедшего.

Неавторизованный доступ к аккаунтам уже заблокирован, заверили в компании. Пользователи получили уведомления сменить пароль. Ведется внутреннее расследование.

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