Названа продолжительность действия вакцины "Спутник Лайт"

Препарат действует несколько месяцев

Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" способна защитить от коронавирусной инфекции на срок до нескольких месяцев, заверил глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, однокомпонентная вакцина сможет уберечь от COVID-19 на 4, максимум пять месяцев. Гинцбург подчеркнул, что сейчас ученые завершают вторую фазу клинических испытаний препарата, передает Россия24.

В начале года Минздрав дал разрешение на проведение исследований "Спутника Лайт". Отмечается, что упрощенная версия вакцины будет по большей части ориентирована на внешние рынки, в страны, где сильные эпидемические очаги. Россия же преимущественно будет пользоваться двухкомпонентным лекарством.

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