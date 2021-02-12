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Названа продолжительность действия вакцины "Спутник Лайт"

15:22
  • пятница
  • 12 февраля 2021

Препарат действует несколько месяцев

Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" способна защитить от коронавирусной инфекции на срок до нескольких месяцев, заверил глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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По его словам, однокомпонентная вакцина сможет уберечь от COVID-19 на 4, максимум пять месяцев. Гинцбург подчеркнул, что сейчас ученые завершают вторую фазу клинических испытаний препарата, передает Россия24.

В начале года Минздрав дал разрешение на проведение исследований "Спутника Лайт". Отмечается, что упрощенная версия вакцины будет по большей части ориентирована на внешние рынки, в страны, где сильные эпидемические очаги. Россия же преимущественно будет пользоваться двухкомпонентным лекарством.

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