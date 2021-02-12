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Видео с места падения автомобиля на железную дорогу под Клином

15:11
  • пятница
  • 12 февраля 2021

В настоящее время движение восстановлено

На платформе Фроловское Ленинградского направления сегодня днём автомобиль проломил ограждение моста и свалился рядом с электричкой. Всё произошло в результате ДТП на эстакаде, передает "ТВ Центр".

По некоторым данным, за рулём находилась женщина, она не пострадала. На платформе никого не было, но из-за обрыва проводов начались задержки пригородных поездов на участке Москва - Тверь. Для пассажиров запустили бесплатные автобусы.

Кроме того, по обычному билету можно проехать на скоростных поездах "Ласточка".

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