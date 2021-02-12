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В центре Гамалеи рассказали, как будут проходить испытания "Спутника V" на детях

15:31
  • пятница
  • 12 февраля 2021

Испытания проведут на нескольких возрастных группах

Для проведения испытаний вакцины "Спутник V" на детях будут отобраны ребята из четырех возрастных групп, рассказал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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По его словам, для представителей каждой возрастной группы будут определять разную дозировку препарата. При этом, скорее всего, другие изменения в состав вакцины вносить не придется.

"Скорее всего, когда мы получим разрешение на исследование "Спутника V" на детском населении, то детское население будет разбито на определенные возрастные группы, допустим, 17-14, 14-9, 9 и меньше, а, может быть, даже на четыре возрастные группы. И в зависимости от возрастной группы, естественно, дозировка будет различной - чем меньше возраст, тем, соответственно, будет меньше дозировка препаратов", - заявил Гинцбург.

Он добавил, что если к моменту начала испытаний будут проведены исследования назальной формы "Спутника V", то именно ее будут в первую очередь рекомендовать детям, передает Россия24.

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