В центре Гамалеи рассказали, как будут проходить испытания "Спутника V" на детях

Испытания проведут на нескольких возрастных группах

Для проведения испытаний вакцины "Спутник V" на детях будут отобраны ребята из четырех возрастных групп, рассказал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, для представителей каждой возрастной группы будут определять разную дозировку препарата. При этом, скорее всего, другие изменения в состав вакцины вносить не придется.

"Скорее всего, когда мы получим разрешение на исследование "Спутника V" на детском населении, то детское население будет разбито на определенные возрастные группы, допустим, 17-14, 14-9, 9 и меньше, а, может быть, даже на четыре возрастные группы. И в зависимости от возрастной группы, естественно, дозировка будет различной - чем меньше возраст, тем, соответственно, будет меньше дозировка препаратов", - заявил Гинцбург.

Он добавил, что если к моменту начала испытаний будут проведены исследования назальной формы "Спутника V", то именно ее будут в первую очередь рекомендовать детям, передает Россия24.

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