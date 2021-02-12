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"Спутник V" зарегистрировали в Казахстане

15:30
  • пятница
  • 12 февраля 2021

Все больше стран одобряют российскую вакцину

Казахстан одобрил российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает в пятницу официальный аккаунт разработчика препарата в Twitter. Таким образом, число одобривших вакцину стран выросло до 27.
Названа продолжительность действия вакцины "Спутник Лайт"

Ранее в пятницу стало известно, что российская вакцина прошла регистрацию в Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах.

Согласно данным авторитетного журнала Lancet, эффективность "Спутника V" составляет более 91%. Специалисты подтвердили, что препарат полностью защищает от тяжелых случаев коронавирусной инфекции.

В январе была отправлена заявка на регистрацию вакцины "Спутник V" на территории Евросоюза.

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