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Брошенные замерзать в Новой Москве дети попали в реанимацию

15:29
  • пятница
  • 12 февраля 2021

Состояние пациентов стабильное

Состояние троих детей, брошенных матерью на морозе в Новой Москве, стабильное. Они находятся в реанимации одной из столичных клиник, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.
Кузнецова рассказала о состоянии мальчика из шалаша в Балашихе

Ранее в пресс-службе Главного следственного управления СК по Москве сообщили, что поздно вечером 11 февраля многодетная мать оставила детей на морозе. 33-летняя женщина привезла троих детей в лесополосу в Новой Москве, раздела догола и оставила на улице. К счастью, нашелся очевидец, который сразу обратился в полицию. Обмороженных детей доставили в больницу.

Как сказала Кузнецова, помощь пришла вовремя, сейчас дети находятся в одной из клиник столицы, пока в отделении реанимации и интенсивной терапии.

"Состояние стабильное, мы на связи с врачами. Страшно подумать... Еще немного, последствия могли быть уже необратимыми", - цитирует омбудсмена ТАСС. В СК сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц, в том числе находящихся в беспомощном состоянии.

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