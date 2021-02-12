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Полиция Москвы попросила не реагировать на призывы к незаконным акциям

15:40
  • пятница
  • 12 февраля 2021

За участие в подобных мероприятиях предусмотрена ответственность - вплоть до уголовной

Главное управление Министерства внутренних дел по Москве распространило обращение к горожанам, в котором просит не реагировать на размещаемые в Сети провокационные призывы участвовать в несанкционированных мероприятиях.

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"Помните, что вам предлагают участвовать в незаконных действиях, за которые предусмотрена административная ответственность, а в ряде случаев и уголовная", - цитирует ведомство ТАСС.

Ранее в МВД сообщили, что по итогам несогласованных с властями протестных акций, прошедших в ряде российских городов в январе-феврале, было возбуждено 90 уголовных дел. Вместе с тем в Совете при президенте по правам человека отметили, что в ходе акций было зафиксировано 22 факта применения насилия против полицейских.

Всего в суды в период с 23 января по 2 февраля в отношении участников несанкционированных митингов поступило 4908 дел.

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