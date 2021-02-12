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Фрейндлих отправили домой после лечения от коронавируса

15:44
  • пятница
  • 12 февраля 2021

Народная артистка чувствует себя хорошо

Народную артистку СССР Алису Фрейндлих выписали из больницы, где актриса проходила лечение от коронавируса. Как сообщили в Большом драматическом театре имени Товстоногова, актриса чувствует себя хорошо.
Тест отрицательный: Фрейндлих пошла на поправку

Фрейндлих была госпитализирована с коронавирусом в центр ФМБА имени Соколова 25 декабря. Перед этим актриса неделю лечилась дома, но в итоге попала в реанимацию. Ее перевели из интенсивной терапии в обычную палату в конце января.

4 февраля РИА Новости сообщали, что состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих улучшилось. Последний тест на коронавирус показал отрицательный результат. Тем не менее, актрису оставили в больнице на реабилитацию.

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