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Названы самые популярные причины разводов

15:56
  • пятница
  • 12 февраля 2021

2020 год оказался сложным для многих пар

Прошлый год оказался богат на разводы, но и сейчас тенденция сохраняется. Заведующий Городским психотерапевтическим центром Алексей Демьяненко рассказал, из-за чего расходятся большинство пар.
Деревянко назвал причину расставания с гражданской женой

Эксперт заявил, что множество расставаний происходит из-за появившихся на фоне пандемии панических атак, тревожности, ипохондрии и других проблем. Также супруги зачастую устают от постоянного присутствия друг друга рядом и не могут полноценно расслабиться.

"На возросшее напряжение среди супругов влияют различные факторы. Очень непросто находиться рядом 24 на 7, когда дети не пристроены, давит онлайн-работа или онлайн-обучение, и все негативное только накапливается", - объяснил Демьяненко.

Он добавил, что еще одной популярной причиной развода стал финансовый вопрос – ведь из-за коронавируса во многих семьях снизился доход, передает Nation News.

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