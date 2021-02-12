В Петербурге еще одна школьница обвинила в домогательствах учителя ОБЖ

Возбуждено второе уголовное дело

В Санкт-Петербурге задержан учитель ОБЖ, которого подозревают в домогательствах к школьницам. Всё началось с того, что с жалобой к директору обратилась одна из учениц, но её слова не приняли всерьёз. Тогда она предприняла отчаянный шаг - скрытно сняла эпизод с приставаниями мужчины. С началом расследования показания против подозреваемого дала ещё одна предполагаемая потерпевшая.

В пятницу в Приморском районном суде Санкт-Петербурга избирают меру пресечения учителю одной из городских школ, которого обвиняют в домогательстве к своим ученицам. По всей видимости, история продолжалась не один год. Следствие настаивает на аресте.

На кадрах видно, как взрослый мужчина, лет 60, явно не по-отечески обнимает и прижимает к себе девочку-подростка. Действие происходит в гимназии Санкт-Петербурга. Девочка - ученица. Мужчина очень похож на учителя ОБЖ

62-летнего учителя задержали накануне, когда эти кадры появились в соцсетях. Их сняла одна из школьниц, после того как директор не поверила жалобам девочки на приставания и потребовала доказательств. Спустя некоторое время кадры изучали уже в Следственном комитете, против педагога возбудили уголовное дело. В пятницу - еще одно.

На личной странице теперь уже бывшего учителя в образовательной социальной сети - девиз "Вперед и с песней". И краткая трудовая биография. Он бывший военный. Любимый писатель - Булгаков. В школе работает много лет, всегда был на хорошем счету. Друзья Рома и Артем закончили эту школу в прошлом году, сейчас в институте. О своих уроках ОБЖ говорят так:

"Он всегда брал девочек, мальчиков не брал. Какая-то симпатия у него такая была странная. И на уроке это было видно. Больше девочек спрашивал. Мальчики больше сидели в телефонах. Он на уроках все время забирал девочек к себе в кабинет. Что-то подписывать, помогать. У него в кабинете есть как учительска, там отдельная железная дверь, которую можно закрывать. И он иногда даже ее закрывал".

Про железную дверь писали и в комментариях под скандальным видео. А еще - про закрытые новогодние вечеринки в подсобке рядом с кабинетом. Родители на камеру общаться не хотят. Но за кадром рассказывают, что периодически девочки говорили о нестандартном отношении учителя. По их словам, границы он не переходил, поэтому никто не жаловался. Теперь в школе работает следствие. Вопросы есть и к директору. Почему не отреагировала на обращение ученицы и были ли подобные жалобы от других детей. Есть информация, что показания дала ещё одна девочка. С предполагаемыми жертвами сейчас работают психологи.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.

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