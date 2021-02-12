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Собянин осмотрел новую круглогодичную ярмарку в Братеево

17:55
  • пятница
  • 12 февраля 2021

К концу 2021 года круглогодичные ярмарки будут работать в половине районов Москвы

В Москве в этом году откроются 20 новых круглогодичных ярмарок, таким образом фермерские рынки будут работать в половине районов столицы.

Об этом сообщил в пятницу Сергей Собянин, осмотрев одну из новых торговых площадок в Братееве. Она открыта в самом посещаемом месте района - у станции метро "Алма-Атинская". Павильон, оформленный в купеческом стиле, рассчитан на 30 торговых мест и оборудован системами отопления, вентиляции и холодильными установками.

Мэр отметил, что несмотря на пандемию, продовольственная торговля в городе не приостанавливалась, продолжали работать и ярмарки. Они стали играть роль своеобразных общественных центров. Фестивали временно не проводятся, но рядом со многими круглогодичными рынками этой зимой были открыты катки, отмечает "ТВ Центр".

"Вы помните, какие достаточно примитивные ярмарки были несколько лет тому назад. Мы искали формы, как сделать из них современные торговые объекты, которые были бы наполнены хорошими, качественными товарами и работали в шаговой доступности. У многих рядом сделаны такие удивительные городки для проведения мероприятий, фестивалей, рядом с ними располагаются и спортивные объекты. В целом кластер делается так, чтобы был благоустроенным, комфортным для тех, кто приходит, гуляет, покупает товары или отдыхает. По сути дела, мини-центр района получается", -  отметил Собянин.

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