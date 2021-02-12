ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медикам за работу с COVID-19 направят более 49 млрд рублей

18:03
  • пятница
  • 12 февраля 2021

Врачи работают в непростых условиях

Правительство выделит дополнительные средства на социальные выплаты медикам, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил в пятницу в ходе заседания правительства премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, несмотря на то, что эпидемическая ситуация стабилизируется, врачи и медсестры продолжают трудиться в непростых условиях, передает "ТВ Центр".
Вакцинация дает результат: распространение коронавируса в России снижается

Нагрузка на медицинские учреждения остается высокой, они несут не предусмотренные бюджетом расходы. В этих условиях государство должно взять на себя роль финансового гаранта, считает глава кабинета министров.

"Направим более 49 миллиардов рублей на специальные социальные выплаты медицинским работникам, которые помогают пациентам с инфекцией. Это средства на первый квартал текущего года. Кроме того, высокой остается нагрузка на больницы и поликлиники. Из-за коронавируса их расходы выросли. Выделим регионам более 25 миллиардов рублей на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций для того, чтобы они смогли своевременно и в полном объеме оказывать помощь по системе обязательного медицинского страхования", - сообщил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.