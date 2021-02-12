Медикам за работу с COVID-19 направят более 49 млрд рублей

Врачи работают в непростых условиях

Правительство выделит дополнительные средства на социальные выплаты медикам, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил в пятницу в ходе заседания правительства премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, несмотря на то, что эпидемическая ситуация стабилизируется, врачи и медсестры продолжают трудиться в непростых условиях, передает "ТВ Центр".

Нагрузка на медицинские учреждения остается высокой, они несут не предусмотренные бюджетом расходы. В этих условиях государство должно взять на себя роль финансового гаранта, считает глава кабинета министров.

"Направим более 49 миллиардов рублей на специальные социальные выплаты медицинским работникам, которые помогают пациентам с инфекцией. Это средства на первый квартал текущего года. Кроме того, высокой остается нагрузка на больницы и поликлиники. Из-за коронавируса их расходы выросли. Выделим регионам более 25 миллиардов рублей на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций для того, чтобы они смогли своевременно и в полном объеме оказывать помощь по системе обязательного медицинского страхования", - сообщил Мишустин.

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