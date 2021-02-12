Гитарист-любитель и alter ego Байдена: что известно о госсекретаре США Блинкене

Его политической карьере уже 20 лет

На неделе очень активно проявил себя новый госсекретарь США. Энтони Блинкин сделал целый ряд заявлений, позволяющих понять, в каком направлении будет двигаться внешняя политика США. Пока движение идёт в фарватере действий прежней администрации. Блинкен одобрил жёсткий подход Трампа в отношении Китая - при том, что хвалить 45-го президента США в Штатах сейчас крайне не модно. Заявил, что Байден не намерен пересматривать решение Трампа о Голанских высотах, подтвердил намерение Вашингтона продолжить оказание Киеву военной и экономической помощи, потребовал от Турции избавиться от С-400, обвинил Россию в применении химического оружия. В целом, можно сказать, что понимания нет только по выводу остатков американских войск из Афганистана, о чем договорилось предыдущее правительство США. Впрочем, ничего удивительного в такой преемственности нет - давно известно, что неважно, кто сидит в Белом доме, решения принимает вашингтонское болото. И по многим вопросам внешней политики у демократов и у республиканцев мнения схожи до полной идентичности. Так что Энтони Блинкин, возможно, всех нас ещё удивит. Пока же он, скорее, удивляет не своими шагами на посту госсекретаря, а фактами своей биографии.

"Муж, отец, гитарист-любитель и 71-й госсекретарь США" - так о себе пишет Энтони Блинкен на своей странице в "Твиттер". О том, что будущий глава внешнеполитического ведомства увлекается музыкой, широкая публика узнала осенью: во время интервью зрители разглядели за спиной Блинкена гриф гитары. А вскоре и отыскали в недрах интернета выступление на закрытой вечеринке посла Великобритании в США.

Оказалось, господин госсекретарь не только прилично играет, поёт, но и сочиняет собственные песни - нечто среднее между роком и блюзом. Некоторые можно найти на музыкальном сервисе Spotify. Причём ник "АБлинкен" явно напоминает имя 16-го президента США Авраама Линкольна, заметили пользователи, намекая на амбиции госсекретаря.

В молодости Энтони Блинкен всерьёз задумывался, чтобы выбрать другую профессию – если не музыканта, то футболиста. Уже позже, будучи на госслужбе в Вашингтоне, он каждое воскресенье собирался с коллегами играть в европейский футбол.

Новость о том, что Энтони Блинкен войдёт в команду избранного президента, не стала неожиданностью. Ветеран внешней политики, правая рука и плоть от плоти Джо Байдена – так о нём пишет американская пресса.

"Блинкен — прагматичный реалист, верящий в силу США, но понимающий ее пределы. У него будет самая ценная валюта в Вашингтоне — ухо президента. Он настолько близок к Байдену, что некоторые считают его альтер эго (alter ego)", - пишет Financial Times.

Сегодня это "альтер эго" занимает третий по значимости пост в стране. А потому журналисты задались привычным вопросом: Who is mister Blinken? Поиски ответа неожиданно привели в Российскую империю. Если верить историкам и архивным книгам, то предки нынешнего госсекретаря жили в городке Переяслав – теперь это Украина. Уже позже дед Энтони Блинкена эмигрирует в Америку и начнет писать там довольно откровенные, если не сказать шокирующие рассказы в местную газету – о проститутках со второй Авеню и супружеских изменах. Но часть рода Блинкиных так и останется разбросана по Старому Свету.

"Деда Энтони звали Моше, по-русски Моисей. Он и в самом деле родился в Киеве. Фамилия "Блинкин" - она достаточно специфическая. И, скорее всего, все носители этой фамилии родственники", - говорит историк и специалист по еврейской генеалогии Надя Липес.

На этом весьма сомнительном основании родство с Энтони Блинкеным приписали российскому специалисту по автодорогам Михаилу Блинкину. Сам ученый такое неожиданное "воссоединение" не спешит комментировать. Кстати, в английском варианте фамилия не имеет ничего общего с блинами и звучит как "мерцающий" или "мигающий".

Родился будущий дипломат в Нью-Йорке. После развода родителей вместе с матерью переехал в Париж. Там же окончил среднюю школу и в совершенстве овладел языком. Сегодня он без акцента раздаёт интервью французским телеканалам. Дальнейшее обучение молодой Тони продолжил уже в США. Сначала Гарвард, потом Колумбийский университет, где получил степень доктора права.

"Известно, что он много читает, причем предпочитает более профессиональную литературу. То есть не художественную, а какие-то мемуары и какие-то более академические книги. В целом, он представляет, можно сказать, дворянство как демократической партии, так и типичного выходца из американской элиты", - рассказал профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.

Элиты самой что ни на есть политической. Дядя Энтони Блинкена был послом в Бельгии, отец – послом в Венгрии. Отчим работал советником Джона Кеннеди. Сестра трудилась в Совете нацбезопасности. Даже супругу - Эван Райан – будущий госсекретарь встретил в Белом доме. Политику в шутку называют их семейным бизнесом. Для Энтони Блинкена этот "бизнес" начался с победы на выборах Билла Клинтона, которому он писал речи. При втором президенте-демократе Бараке Обаме занимал должность уже заместителя госсекретаря. Причем, порой подходил к своим обязанностям весьма творчески.

Но умение ладить с детьми ещё не означает, что так же просто Энтони Блинкен сможет поладить со своими зарубежными коллегами. Особенно учитывая его интервенционистскую риторику. Решение Буша-младшего вторгнуться в Ирак он назвал самым смелым поступком. Активно поддерживал кампанию в Ливии. Выступал за поставки оружия сирийским повстанцам. А позже ещё и посетовал: мол, не достаточно глубоко влезли в конфликт. И судя по первому заявлению госсекретаря в своей новой должности, он и дальше готов нести спасительную американскую демократию униженным и оскорбленным. Независимо от того, хотят они этого или нет.

"Мы будем взаимодействовать не с тем миром, каким он был, а с тем миром, какой он есть сейчас. Миром развивающегося национализма, отсутствующей демократии, растущего соперничества со стороны России и Китая и других авторитарных государств. Миром новых угроз в отношении стабильной и открытой международной системы", - заявил Блинкен.

Одна из таких угроз, по мнению госсекретаря, исходит, конечно, со стороны Кремля. Именно Блинкена называют главным архитектором антироссийских санкций 2014-го года. Тогда же дипломат поддержал исключение нашей страны из списка "большой восьмерки", а затем отправился с визитом в Киев раздавать обещания всяческой помощи. Он же активно продвигал идею "сговора" Трампа с Россией, что, впрочем, так и не удалось доказать.

"Я думаю, это будет политика избирательного сотрудничества. Там, где Соединённым Штатам Америки выгодно, почему бы с Россией не разговаривать. Но, я думаю, что это сотрудничество действительно может ограничиться только сферой контроля за вооружением. Не надо рассчитывать на то, что продление договора СНВ-3 означает, что следующим шагом будет отмена части санкций", - рассуждает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

В чем точно нельзя упрекнуть Энтони Блинкена, так это в непоследовательности. За 20 лет политической карьеры, подмечают эксперты, он никогда не менял своих взглядов. А значит был предсказуем. И, главное, терпелив. Именно так звучит строчка из его собственной песни: "Терпение – это проверка нас жизнью. Не справиться – значит погибнуть". Хватит ли теперь терпения у нового госсекретаря, покажут ближайшие 4 года.

Анна Пешехонова, "В Центре Событий", "ТВ Центр".

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