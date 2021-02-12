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Суд отложил на 16 февраля заседание по делу о клевете Навального на ветерана

22:41
  • пятница
  • 12 февраля 2021

Сам ветеран Игнат Артеменко отказался от дальнейшего участия в процессе

В пятницу прошло промежуточное заседание дела об оскорблении Алексеем Навальным ветерана Отечественной войны. Дела, которого, могло бы и не быть, если бы Навальный просто извинился. Чего, собственно, и хочет 94-летний Игнат Артеменко, которого оскорбили только за то, что он поддержал изменения в Конституции.

Но нет. Несистемному либералу такая мысль даже в голову не приходит. Более того, и сегодня он продолжил оскорблять и ветерана, и его родных. Игорь Артеменко уже отказался от дальнейшего участия в процессе, передает "ТВ Центр".

На заседании в пятницу суд завершил исследование доказательств обвинения и допросил Навального, который отказался признать вину. Процесс отложен на 16 февраля.

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