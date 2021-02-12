"Новый этический рейх": реакция на манифест Богомолова

Манифест вызвал горячие споры в соцетях

На неделе во вполне себе рукопожатной "Новой газете" появился манифест известного театрального режиссера Константина Богомолова. Если очень коротко, Богомолов, как интеллигентный человек, сопоставил факты и очень аккуратно поставил под сомнение символ веры наших либералов - в то, что есть некий рай на Западе, в который должен стремиться сам и привести свои невезучую страну и неразумный народ российский либерал. Рай этот - Европа, но сегодня он потерян. Манифест, как подчеркнула газета, был опубликован в порядке дискуссии. Но вместо нее получилась экзекуция над отступником и еретиком, которого могли бы - сожгли бы на костре праведного гнева. Тем самым, собственно, подтвердив все самые неприятные для них выводы Богомолова: о том, как трудно иногда оставаться интеллигентным.

На видео - кадры пожара в соборе Парижской богоматери - символа не только французской столицы, но и всей старой Европы. Конечно, древний католический храм восстановят, однако он уже никогда не будет прежним. Именно фото горящего Нотр-Дама режиссёр Константин Богомолов сделал главной иллюстрацией своего манифеста под названием "Похищение Европы 2.0", в нём пожар назван мистическим знаком войны "Нового этического рейха". Сравнение резкое, но именно так – "Новым этическим рейхом" - Богомолов называет происходящие с западной цивилизацией процессы. Когда повсюду толерантность и улыбки, но за альтернативную точку зрения само общество подвергает несогласных репрессиям.

"Современный западный мир оформляется в Новый этический рейх со своей идеологией — "новой этикой". Ты больше не можешь сказать "я не люблю…", "мне не нравится…", "я боюсь…". Ты должен соотнести свои эмоции с общественным мнением и общественными ценностями... Виртуальное насилие и реальная психическая и общественная изоляция тех, кто идёт не в строю. Они — эти сетевые стукачи и вертухаи — умело играют на вечном страхе человека остаться одному против всех", - говорится в статье.

Последние яркие примеры из новой Европы - Соединённых Штатов Америки. Когда 18-летняя демократка Хелена Дьюк по призыву ФБР, по сути, сдала свою мать и других родственников, узнав, что они участвовали в протестах и штурме Капитолия. Продолжая сравнение с рейхом, Богомолов в манифесте пишет, что на смену расовой чистоте пришла чистота этическая. Когда притесняют не по национальной принадлежности, а за мысли, не соответствующие новой системе ценностей. Когда "стучат не от страха, а от сердца". А полицейские демонстрируют своё полное смирение и покаяние, омывая ноги чернокожим пасторам.

"Рейх – это система, которая основывалась на определённых ценностях. Эта новая этика агрессивно навязывает несвободу в области мыслей и эмоций. Ты должен любить то, что любят эти люди, то, что они устанавливают как обязательное для любви. И ненавидеть всех, кто не согласен с этой системой ценностей. Зло, которое прикрывается добром - это уже такая новая, абсолютно новая тоталитарная система. Зло, которое прикрывается этикой. Вы вдумайтесь только – этический тоталитаризм. Вот что происходит – этический тоталитаризм", - заявил Богомолов.

Это фрагмент эфира радио "Эхо Москвы". Объяснения Богомолову пришлось давать многим либеральным СМИ. Для них он считался своим - свои же первыми и набросились на режиссера. В "Новой газете", где Богомолов опубликовал манифест, следом появилось сразу несколько критических статей. Публицистическую работу режиссера назвали безответственной игрой слов, в которой модель описанного европейского мира упрощена и однобока. Ещё больше ненависти на Богомолова выплёскивают в блогах и соцсетях.

Как только фамилию Богомолова не склоняют: его ругают, клюют, обвиняют в продажности - всё в лучших традициях либеральной толерантности. Манифест режиссера сравнили со статьёй Григория Явлинского. Где политик, которого сложно заподозрить в симпатии к власти, обвинил Навального в политическом популизме, вождизме и национализме. А методы назвал разжиганием примитивной социальной розни. В ответ Явлинского раскритиковали даже соратники по "Яблоку".

"Предполагаю, что при нахождении Алексея Навального во власти мы с вами были бы в оппозиции ему. Но речь сейчас о другом. Практически все сторонники Алексея Навального — наши избиратели, потому что они являются сторонниками свободы. Статья "Без путинизма и популизма" очень больно ударила не по Алексею Навальному, а по этим добросовестным людям", - заявил член партии "Яблоко" Лев Шлосберг.

На это заместитель председателя партии "Яблоко" Сергей Иваненко написал свой ответ: "Мы исключили Навального из партии за национализм, "Русские марши", его союз с фашистами и ни разу не пожалели об этом. Ваше предположение, что если Навальный будет находиться у власти, то мы будем в оппозиции к нему, глубоко ошибочно хотя бы потому, что если он придёт к власти, такие, как вы или мы, будут уничтожены на корню. Навальный – ницшеанец, националист, собеседник боевиков. Этого достаточно, чтобы мы держали от Навального максимальную дистанцию, будь у него хоть сто миллионов сторонников".

Но меньше либеральной злобы в сторону Явлинского и Богомолова высказываться не стало, что оба, выражая своё мнение, конечно понимали. Именно социальные сети режиссёр Богомолов в своём манифесте назвал идеальным инструментом новой репрессивной машины. Прогрессивное общество вершит суд в интернете. В США после блокировки Дональда Трампа стало понятно, что всё это поддержано крупнейшими IT компаниями. Они считают, что имеют моральное право решать, кто прав, а кто нет. Да и в России есть целый ряд людей, в том числе и из секты Навального, кто общественное насилие поощряет - когда всей стаей накидываются на одного.

"Они рассуждают о свободе плюрализма, меж тем там не полагается думать иначе, чем думают лидеры этой тусовки, а лидеры этой тусовки находятся за границами России. Там очень сильный конформизм, там очень жёстко наказывают за отступление от генеральной линии. Иногда, даже физически", - говорит журналист, декан Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталий Третьяков.

Это показал и уровень насилия на прошедших незаконных митингах. Поначалу организаторы акций, которые находятся в Германии, заявили, что больше протестов не будет - всё переносится на весну или даже лето. Но после онлайн встречи с представителями стран НАТО, точка зрения изменилась - организаторы начали планировать новые незаконные митинги в феврале.

"Думаю, им просто чётко объяснили - никакой весны и лета ждать не надо и что нужно продолжать раскачивать ситуацию... Вообще надо переставать называть их оппозицией, оппозиция - это другое. А это агенты влияния", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Очевидно, что для радикальных сторонников Навального в России западная модель - это будущее человечества. Прогрессивные либералы в нашей стране это понимают, но их немного, все остальные - отсталые массы, которых нужно перевоспитывать. Инструменты сгодятся любые. В своём манифесте Богомолов как раз и размышляет о необходимости следовать за Европой:

"Новая этическая империя жаждет экспансии и унификации обществ. Так создаётся новая глобальная деревня, где несогласному не скрыться от блюстителей этической чистоты... Нужно ли сегодня пытаться найти союзников там, где их нет?"

Есть разные точки зрения. Но сами либералы, которые обожают говорить о свободе слова, ничего обсуждать не хотят. А Богомолов де-факто выразил ощущения той части интеллигенции, которая всегда хочет занимать свою независимую позицию. Она не с властью, но и не с сектой Навального. Возможно, потому что эти люди всё ещё связывают свою судьбу со своей страной.

"Таких людей действительно очень много. И они действительно нуждаются в идеологии и, больше того, именно на этой поляне политической как раз вообще никто не пасется. Все партии наши системные, несистемные, какие угодно ещё – все общественные движения старательно обходят русскую консервативную традицию", - рассуждает политолог Армен Гаспарян.

Но ведь она уже многократно описана, но не транслируется в политическом поле. В манифесте Богомолов заявил о необходимости формулирования новой правой идеологии в России:

"Русские разночинцы говорят нам: Россия в хвосте прогресса. Нет. Благодаря стечению обстоятельств мы оказались в хвосте безумного поезда, несущегося в босховский ад, где нас встретят мультикультурные гендерно-нейтральные черти. Надо просто отцепить этот вагон, перекреститься и начать строить свой мир. Заново строить нашу старую добрую Европу. Европу, о которой мы мечтали. Европу, которую они потеряли. Европу здорового человека".

Но, похоже, такая Россия нашим либералам не нужна.

Пётр Вершинин, "В Центре Событий", "ТВ Центр".

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