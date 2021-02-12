Споры о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянку: аргументы "за" и "против"

Одни называют его "рыцарем революции", другие - "красным палачом"

Одна из самых обсуждаемых тем недели - возможность возвращения на Лубянскую площадь памятника Феликсу Дзержинскому. Судя по реакции и СМИ и общественности, тема для россиян важная. Дзержинский не оставляет никого равнодушным - кто-то неистово против, для таких людей Дзержинский - человек, создавший ЧК и не терпевший либералов. Кто-то - горячо "за", для них Дзержинский - пример государственника, свято преданного стране и своему делу. Появившаяся на неделе петиция с призывом вернуть памятник на Лубянку на самом деле была лишь вопросом времени. Причём, в петиции подчёркивается, что необходимое национальное примирение невозможно трактовать как реванш одной из сторон. А потому памятник Дзержинскому прекрасно уравновесит установленный на этой же площади Соловецкий камень.

Пожалуй, нет в нашей стране другого такого памятника, вокруг которого ожесточенные споры не утихали бы три десятилетия. И ведь не к эстетическим аспектам во всех смыслах гениального монумента авторства Вучетича и Захарова претензия! Памятник Дзержинскому, по признанию экспертов, по красоте сопоставим с лучшими произведения советского монументального искусства "Воином – освободителем" в Берлине или величественной фигурой "Родина-Мать" на Мамаевом кургане. "Прятать такое в Музеоне – преступление против искусства", – уверены те, кто хотят вернуть памятник в центр столицы. Ему тут самое место. Петицию подписали известные деятели культуры, искусства и науки. Аргументы более чем убедительные.

"Нам нужны все грани нашей национальной истории, все памятники: и условные "красные" и условные "белые". Просто потому, что это наша общая история, великая и трагическая одновременно: история становления великого многонационального и многоконфессионального народа России, прошедшего соразмерные величию и трагедии испытания и мучительно преодолевающего расколы. И другой истории у нашей страны нет", - говорится в обращении.

2021 год знаковый. Во-первых, 30 лет с момента распада СССР и ровно столько же, как памятник демонтировали. Причем, как уверены в организации "Офицеры России", незаконно. Хорошо бы восстановить даже не историческую – юридическую справедливость к 22 августа – годовщине ГКЧП. Архитектурный облик площади от этого только выиграет – утверждают эксперты.

Когда-то Лубянская площадь выгладила так: в центре - бронзовый фонтан работы Ивана Петровича Витали, а там, где сейчас станция метро, стояли Владимирские ворота. Их демонтировали в конце 30-х. Фонтан сюда тоже вернуть технически невозможно. В ходе реконструкции 2018-го расширили тротуары, установили скамейки, а вот в центре площади, как выражаются авторы петиции за возвращение памятника, "зияет совершенно неправильная и ничем не заполняемая пустота". Все чаще звучат призывы вернуть "железного Феликса" на его законное место. На Лубянке памятник простоял 33 года.

Одни называют его "рыцарем революции", другие - "красным палачом", и тут речь уже не о монументе, о роли личности в истории.

"Когда происходили события августа 91 года, то вся ненависть толпы была направлена против символа революции. По сути, мы имели дело с контрреволюцией, и эта контрреволюция свела свои счеты с таким фанатиком - рыцарем революции 17 года", - говорит автор Telegram-канала "Вернём памятник Ф.Э. Дзержинскому на Лубянскую площадь!" Александр Михайлов.

"Это ведь не просто памятник, не бюстик во дворе. Это памятник в центре города человеку, который символизирует террор советского тоталитарного государства. Это не шутки, это не просто собрались пять мужиков и.…а давайте вернем памятник Дзержинскому! А давайте мы Сталина в мавзолей вернем! Памятник имеет символическое значение. Это будет просто возврат к страшному террору советских времен", - рассуждает член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе.

Речь о периоде с 1918 по 1921-й, когда большевики боролись с контрреволюцией во время гражданской войны. Это действительно одна из самых кровавых страниц в истории нашего государства. Правда, принято забывать, что помимо "красного", был и террор "белый". Страна охвачена гражданской войной, брат идет на брата. "Правых" и "виноватых", "хороших" и "плохих" не может быть априори. Для защиты госбезопасности в декабре 1917 создается Всероссийская Чрезвычайная Комиссия под руководством Дзержинского. Сначала в ее аппарате 40 сотрудников, затем 120.

"К "красному террору", по большому счету, ВЧК имеет не самое прямое отношение. Она была инструментом, но не единственным инструментом "красного террора". На них нельзя повесить весь этот "красный террор". У нас сегодня люди рассуждают о периоде с 17 по 19 год с позиции сегодняшнего времени. Понимаете, это другое время и другие лидеры. Они были, безусловно, черно-белые. Мы должны прекрасно понимать, что у него не было маневра. Он оказался в тех обстоятельствах, в которых он был вынужден действовать быстро и эффективно", - рассказал Александр Михайлов.

И как раз это у Дзержинского получалось лучше всего. Он первый, кто выстроил в стране систему воспитания и социальной поддержки детей – сирот, а их после гражданской войны миллионы! Всех нужно накормить, одеть, выучить - и государство справилось.

Дзержинский, в отличие от многих современников, прекрасно понимал: дети - это будущее страны. В апреле 1921-го он занимает пост народного комиссара путей сообщения. Разрушенную революцией и войной транспортную инфраструктуру восстановили за несколько лет. Увеличение объемов производимого чугуна на 70%, стали - на 55, а проката - на 60 – достижения Дзержинского на посту председателя Высшего совета народного хозяйства. А еще знаменитая "Лампочка Ильича" отчасти тоже обязана своим появлением Феликсу Эдмундовичу, как одному из главных руководителей плана ГОЭЛРО. По инициативе Дзержинского было создано спортивное общество "Динамо". Традиционно наркому приходило много подарков. Их Дзержинский передавал нуждающимся, а дарителям часто адресовал записки.

Он действительно был жестким, принципиальным, если не сказать фанатичным человеком – истинным "рыцарем революции". "Слово красивое - "рыцарь революции", но оно пришло из советского словаря. Из советского словаря оно пришло исторически абсолютно лживого. Мы историю учили фактически по краткому курсу истории ВКП(б), который был отредактирован Сталиным, была сплошная мифология большевистская, которая имела мало отношения к правде", - говорит Николай Сванидзе.

Но по этой логике, все советское – плохое. А значит это нужно забыть, запятнать, вычеркнуть и растоптать, а еще лучше покаяться! Иными словами - "Мы новый мир построим". Но чем тогда современные либералы лучше тех, кого так яростно критикуют? Методы-то вполне себе большевистские, если не хуже.

"Надо сказать, что сегодня этим занимаются некие политические артикуляторы, которые могут только произносить слова, не вдумываясь в их содержание. Если рассматривать Дзержинского как символ, как символ, который он сформулировал: у чекиста должны быть чистые руки, горячее сердце и холодная голова - он отвечает сегодняшнему дню. Он отвечает сегодняшнему дню и люди, которые голосуют за восстановление памятника Дзержинскому, они голосуют за восстановление порядка в Российской Федерации", - рассказал Александр Михайлов.

20 июля 1926 года, накануне своей смерти, Дзержинский, выступая на пленуме, жёстко раскритиковал однопартийцев – "Маленькая бумажка у нас иногда проходит через 32 руки", "Мы страдаем организационным фетишизмом, а вместо работы любим заниматься политиканством". Даже интересно, как бы "железный Феликс" сейчас назвал все то, что происходит вокруг возможного возвращения его бронзовой статуи на Лубянку.

Матвей Шестаков, "В Центре Событий", "ТВ Центр".

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