Это произойдет только в случае инициативы со стороны Брюсселя

Россия готова к возможному разрыву отношений с Евросоюзом – если будет соответствующая инициатива со стороны Брюсселя. Тем не менее, в Москве призывают Европу к равноправному сотрудничеству. В МИД России прокомментировали заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова о готовности разорвать отношения с ЕС.

"Мы готовы к разрыву, если он пройдет по инициативе ЕС... Со своей стороны, настойчиво призываем есовцев к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, о чем и сказал Сергей Лавров", — заявили в министерстве агентству РИА Новости.

Глава российского МИД в интервью журналисту Владимиру Соловьеву заявил, что Москва готова к разрыву отношений с ЕС – в случае, если Брюссель введет санкции против чувствительных секторов российской экономики. По словам Лаврова, Россия не хочет изолироваться от остального мира – однако и не исключает такого развития событий.

Позже официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что нынешнее состояние отношений Москвы и Брюсселя однозначно не стало результатом выбора России. Москва постоянно призывает Брюссель к сотрудничеству, однако в ответ слышит лишь агрессивную риторику,

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