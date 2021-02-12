Медики выявили "суперраспространителей" коронавируса

Они особенно опасны через неделю после заражения

"Суперраспространителей" коронавируса выявили американские ученые. Исследовав показатели почти двух сотен заболевших, медики составили портрет самого опасного носителя инфекции.

Как сообщает издание MedicalXpress, исследователи установили связь между количеством выдыхаемых частиц аэрозоля, содержащего вирус, и возрастом, индексом массы тела, а также стадии заболевания. Выяснилось, что чаще всего "суперраспространителями" становились страдающие от избыточного веса пациенты старшего возраста. Эти пациенты выдыхали в три раза больше капель инфекцией, чем представители других групп.

По подсчетам врачей, 18% заболевших ответственны за 80% передач вируса. Также установлено, что количество капель зараженного аэрозоля увеличивалось по мере прогрессирования инфекции. Пик достигался через неделю после заражения.

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