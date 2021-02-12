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Медики выявили "суперраспространителей" коронавируса

17:05
  • пятница
  • 12 февраля 2021

Они особенно опасны через неделю после заражения

"Суперраспространителей" коронавируса выявили американские ученые. Исследовав показатели почти двух сотен заболевших, медики составили портрет самого опасного носителя инфекции.
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Как сообщает издание MedicalXpress, исследователи установили связь между количеством выдыхаемых частиц аэрозоля, содержащего вирус, и возрастом, индексом массы тела, а также стадии заболевания. Выяснилось, что чаще всего "суперраспространителями" становились страдающие от избыточного веса пациенты старшего возраста. Эти пациенты выдыхали в три раза больше капель  инфекцией, чем представители других групп.

По подсчетам врачей, 18% заболевших ответственны за 80% передач вируса. Также установлено, что количество капель зараженного аэрозоля увеличивалось по мере прогрессирования инфекции. Пик достигался через неделю после заражения.

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