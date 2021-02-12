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Зеленский решил покорить космос с помощью компании Маска

17:29
  • пятница
  • 12 февраля 2021

Киев ведет переговоры с SpaceX

Украинский спутник дистанционного зондирования земли "Сич2-30" может отправиться в космос в декабре. Киев ведет переговоры о запуске с компанией Илона Маска  SpaceX. О планах Незалежной по покорению космоса сообщил  министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.
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По словам министра, Украина имеет мощные предприятия и конструкторские бюро. И должна запускать спутники на орбиту каждый год – но почему-то этого не происходит. Теперь же этот недочет будет исправлен.

"Мы интенсивно работаем с потенциальной компанией, которая предоставляет услуги по запуску, потому что это не так просто. Это иностранная компания. У нас реально есть окно запустить аппарат в декабре с помощью иностранного оператора SpaceX", - сказал Уруский в эфире телеканала "Первый деловой".

Министр ранее сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский дал поручение - запустить на околоземную орбиту спутник дистанционного зондирования земли "Сич 2-30". По словам Уруского, на сегодняшний день спутник практически готов. Осталось проверить готовность аппарата к запуску.

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