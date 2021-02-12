Снегопад задержал более 40 рейсов в аэропортах Москвы

Больше всего задержек во Внуково

Снегопад в столице стал причиной задержек и отмены десятков рейсов в московских аэропортах. Ранее сообщалось, что воздушные гавани, несмотря на тяжелые погодные условия, работают в обычном режиме.

По данным онлайн-табло столичных аэропортов, задержаны или прибыли с опозданием более 40 самолетов. Еще 10 рейсов из-за продолжительного снегопада вообще отменили. Больше всего задержек во Внуково – там выбились из графика 19 рейсов. В Шереметьево – 10 задержек, в Домодедово – 15 задержек и 4 отмены, еще 4 рейса отменены в Жуковском, передает ТАСС.

Снегопад, метель, снежные заносы в Москве, по данным Гидрометцентра, не прекратятся до 14 февраля. Высота сугробов за три дня достигнет полуметра, прогнозируют синоптики.

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