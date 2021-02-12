Собянин: коммунальные службы Москвы справляются с тяжелой погодной ситуацией

Работать в усиленном режиме придется как минимум сутки

Усиленный режим работы для коммунальных и дорожных служб Москвы сохранится еще как минимум сутки. Столичный комплекс в целом справляется с ситуацией, практически нет сбоев в работе общественного транспорта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Я думаю, что еще как минимум сутки придется работать в таком же режиме… Спасибо огромное за работу. Я думаю, москвичи видят и оценят", - сказал мэр столицы во время общения с представителями коммунальных и дорожных служб.

Сильный снегопад и метель в столичном регионе продлятся, по данным синоптиков, до 14 февраля. Скорость движения на дорогах резко упала, зафиксировано множество аварий. Из-за этого на трассах возникли десятибалльные пробки. Мэрия призывает москвичей пользоваться общественным транспортом, который работает в штатном режиме.

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