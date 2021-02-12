ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: коммунальные службы Москвы справляются с тяжелой погодной ситуацией

18:40
  • пятница
  • 12 февраля 2021

Работать в усиленном режиме придется как минимум сутки

Усиленный режим работы для коммунальных и дорожных служб Москвы сохранится еще как минимум сутки. Столичный комплекс в целом справляется с ситуацией, практически нет сбоев в работе общественного транспорта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин призвал москвичей к осторожности во время надвигающихся снегопадов

"Я думаю, что еще как минимум сутки придется работать в таком же режиме… Спасибо огромное за работу. Я думаю, москвичи видят и оценят", - сказал мэр столицы во время общения с представителями коммунальных и дорожных служб.

Сильный снегопад и метель в столичном регионе продлятся, по данным синоптиков, до 14 февраля. Скорость движения на дорогах резко упала, зафиксировано множество аварий. Из-за этого на трассах возникли десятибалльные пробки. Мэрия призывает москвичей пользоваться общественным транспортом, который работает в штатном режиме.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Снегопад в Москве
Снегопад в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.