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За сутки в России зарегистрировано менее 15 тысяч случаев коронавируса

10:36
  • суббота
  • 13 февраля 2021

Масочный режим должен сохраняться до конца весны

За сутки в России зафиксировано 14 861 случай заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 4 057 698 человек с COVID-19, умерло 79 696 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В Москве зарегистрировано 1 963 больных, всего в столице 954 619 инфицированных, скончались 14 290 пациентов. 
Вакцинация дает результат: распространение коронавируса в России снижается

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

Обязательный масочный режим в России можно будет отменять не раньше мая. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков. Этот режим был введён в мае прошлого года на пике заболеваемости коронавирусом. На этой неделе главы двух российских регионов – Удмуртии и Чечни – объявили об том, что ношение масок в возглавляемых ими республиках будет иметь рекомендательный характер. В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что носить маски, несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, по-прежнему нужно, это требование не отменяется.

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