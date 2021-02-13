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В Москве за сутки вылечились от коронавируса 2680 человек

10:47
  • суббота
  • 13 февраля 2021

В столице открылись дополнительные пункты вакцинации

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 2 680 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 867 780.
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В Москве на этой неделе открылись ещё несколько пунктов вакцинации от коронавируса в крупных торговых центрах. Для их посещения не нужно предварительно записываться на прививку. Желающим пройти вакцинацию в пунктах при городских поликлиниках необходимо записаться на приём на портале госуслуг.

По данным на 13 февраля, в России диагноз COVID-19 поставлен 4 057 698 пациентам, умерли с начала пандемии 79 696 человек. В Москве больных зарегистрировано 954 619, в мире более 108 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 2,3 миллиона человек.

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