ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 108 миллионов

10:13
  • суббота
  • 13 февраля 2021

Умерло 2,3 миллиона человек

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 108 миллионов, скончались от осложнений болезни более двух миллионов человек. Прирост заболевших за неделю составил менее трёх миллионов.
Вакцинация дает результат: распространение коронавируса в России снижается

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 27,4 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни около 434 тысяч.

На втором месте - Индия, там заразившихся более 10,8 миллиона, третью строчку занимает Бразилия с более чем 9,7 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Великобритания с 4,01 миллиона. Россия занимает пятую позицию, у нас в стране выявлено чуть более 4 миллионов человек.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах (18 человек), на Самоа (2 человека), в Вануату зафиксирован один заболевший.

Основным методом борьбы с коронавирусом в мире стала вакцинация. Российскую вакцину "Спутник V" высоко оценили на Западе. По мнению газеты The Washington Post, она может добиться мирового успеха. Автор статьи напоминает, что на прошлой неделе влиятельный научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины, согласно которым она оказалась одной из самых безопасных и эффективных в мире.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия CoVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.