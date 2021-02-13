Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 108 миллионов

Умерло 2,3 миллиона человек

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 108 миллионов, скончались от осложнений болезни более двух миллионов человек. Прирост заболевших за неделю составил менее трёх миллионов.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 27,4 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни около 434 тысяч.

На втором месте - Индия, там заразившихся более 10,8 миллиона, третью строчку занимает Бразилия с более чем 9,7 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Великобритания с 4,01 миллиона. Россия занимает пятую позицию, у нас в стране выявлено чуть более 4 миллионов человек.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах (18 человек), на Самоа (2 человека), в Вануату зафиксирован один заболевший.

Основным методом борьбы с коронавирусом в мире стала вакцинация. Российскую вакцину "Спутник V" высоко оценили на Западе. По мнению газеты The Washington Post, она может добиться мирового успеха. Автор статьи напоминает, что на прошлой неделе влиятельный научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины, согласно которым она оказалась одной из самых безопасных и эффективных в мире.

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