Буксующие фуры перекрыли Третье транспортное кольцо в Москве

Пробки в столице достигли 10 баллов

Третье транспортное кольцо в Москве блокировано большегрузными автомобилями. Фуры буксуют в снегу и перекрывают движение на трассе.

"ТТК перекрыто в районе Новорижской эстакады, где из-за снега буксуют фуры", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

На столицу обрушился сильный снегопад и метель. По прогнозам синоптиков, снег не перестанет идти до 14 февраля. Пробки в Москве к вечеру пятницы достигли 10-балльных значений.

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