ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Буксующие фуры перекрыли Третье транспортное кольцо в Москве

19:06
  • пятница
  • 12 февраля 2021

Пробки в столице достигли 10 баллов

Третье транспортное кольцо в Москве блокировано большегрузными автомобилями. Фуры буксуют в снегу и перекрывают движение на трассе.

"ТТК перекрыто в районе Новорижской эстакады, где из-за снега буксуют фуры", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

На столицу обрушился сильный снегопад и метель. По прогнозам синоптиков, снег не перестанет идти до 14 февраля. Пробки в Москве к вечеру пятницы достигли 10-балльных значений.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Снегопад
Снегопад
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.