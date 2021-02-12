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Снегопад в Москве побил рекорд 1973 года

19:31
  • пятница
  • 12 февраля 2021

Менее чем за сутки выпало 25% месячной нормы осадков

Четверть месячной нормы осадков – 9 миллиметров - выпало в столице с полуночи до 18:00 12 февраля. Таким образом, по данным синоптиков, побит суточный рекорд для этого дня, установленный в 1973 году, тогда снег покрыл землю слоем в 7 миллиметров. В метеобюро Москвы уточнили, что это данные метеонаблюдений за последние 70 лет.
Снегопад задержал более 40 рейсов в аэропортах Москвы

"Данные получены с главной метеостанции города на ВДНХ. Это 25% месячной нормы осадков, которая в феврале насчитывает 36 мм", - приводит слова представителя метеобюро "Интерфакс".

В Гидрометцентре уточняют, что пик снегопада в столице придется на период с полуночи до 15:00 субботы. В Москве сохранятся метель, гололедица и снежные заносы, порывистый ветер до 17 м/с.

В дептрансе столицы москвичам рекомендуют пользоваться общественным транспортом. Он работает в штатном режиме, на линии выведено дополнительно 180 машин.

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