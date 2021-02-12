ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Запрещенный Зеленским телеканал оспорил решение в Верховном суде Украины

19:51
  • пятница
  • 12 февраля 2021

Ожидается подача еще двух исков

Иск с требованием признать противоправным решение Владимира Зеленского подал в Верховный суд запрещенный президентом Украины телеканал ZIK. Подача аналогичных исков от телеканалов "112 Украина" и NewsOne ожидается в ближайшее время.
"Конец свободы слова": Киев охватили протесты против закрытия телеканалов

"Вещатель в своем иске требует признать противоправным и недействительным указ президента Владимира Зеленского о введении в действие решения СНБО", - сообщает интернет-издание "Страна.ua".

Решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK президент Украины Владимир Зеленский утвердил своим указом 2 февраля. Санкции касаются и владельца телеканалов - депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.