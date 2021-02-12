Запрещенный Зеленским телеканал оспорил решение в Верховном суде Украины

Ожидается подача еще двух исков

Иск с требованием признать противоправным решение Владимира Зеленского подал в Верховный суд запрещенный президентом Украины телеканал ZIK. Подача аналогичных исков от телеканалов "112 Украина" и NewsOne ожидается в ближайшее время.

"Вещатель в своем иске требует признать противоправным и недействительным указ президента Владимира Зеленского о введении в действие решения СНБО", - сообщает интернет-издание "Страна.ua".

Решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK президент Украины Владимир Зеленский утвердил своим указом 2 февраля. Санкции касаются и владельца телеканалов - депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака.

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