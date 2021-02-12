Роналду установил мировой рекорд в соцсетях

Футболист первым набрал полмиллиарда подписчиков

Полмиллиарда подписчиков в социальных сетях – такой рекорд установил португальский футболист Криштиану Роналду. По данным портала Bleacher Report, у Криштиану 91 миллион подписчиков в Twitter, 148 миллионов – в Facebook и 261 миллион - в Instagram.

Роналду играл за испанский "Реал", английский "Манчестер Юнайтед" и португальский "Спортинг". Сейчас спортсмен выступает за итальянский "Ювентус".

В активе 36-летнего португальца – пять "Золотых мячей". Кроме того, Криштиану - пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы и победитель Лиги наций.

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