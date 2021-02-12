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В Лондоне признали "шокирующее состояние" британской армии

20:52
  • пятница
  • 12 февраля 2021

Главная проблема – нехватка кадров

Нехватка кадров в армии Великобритании стала главной проблемой, отраженной во внутреннем отчете Минобороны Соединенного королевства. Состояние британских вооруженных сил признано "шокирующим".
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Низкая оплата труда и отбор новобранцев через частную фирму привели к тому, что только один из 33 пехотных батальонов в Великобритании не испытывает нехватки кадров, пишет Daily Mail. Как признал полковник Ричард Кемп, командовавший британскими силами в Афганистане, контракт с частной компанией на 1,3 миллиарда фунтов стерлингов был "катастрофичным решением".

Сообщается, что даже один из самых престижных пехотных батальонов страны - элитная Шотландская гвардия, испытывает нехватку в военнослужащих. Чтобы восстановить штатную численность подразделения, необходимо более 600 солдат. Основные жалобы контрактников, по данным опросов – на низкий уровень жизни и плохие жилищные условия.

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