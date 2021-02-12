ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Защита Трампа назвала импичмент "политической местью"

21:28
  • пятница
  • 12 февраля 2021

По мнению адвокатов, демократы занимаются охотой на ведьм

Процесс, который идет четвертый день в американском Сенате, противоречит конституции Соединенных Штатов. Это политическая месть, которая еще больше разделяет страну, заявила на слушаниях сторона защиты бывшего президента США.
Сенат США приступил к рассмотрению импичмента Трампа

"Статья импичмента... - это несправедливый и явно неконституционный акт политической мести… Это ужасное нарушение конституции еще больше разделяет нашу страну, когда мы должны пытаться объединиться вокруг общих приоритетов", - заявил на процессе представляющий интересы Трампа адвокат Майкл ван дер Вин.

По словам адвоката, этот импичмент полностью оторван от фактов, свидетельств и интересов американского народа. Защитник назвал процесс политически мотивированной охотой на ведьм, которую демократы ведут последние четыре года. Дер Вин считает, что Сенат должен "быстро и решительно" проголосовать за то, чтобы отклонить импичмент, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.