Защита Трампа назвала импичмент "политической местью"

По мнению адвокатов, демократы занимаются охотой на ведьм

Процесс, который идет четвертый день в американском Сенате, противоречит конституции Соединенных Штатов. Это политическая месть, которая еще больше разделяет страну, заявила на слушаниях сторона защиты бывшего президента США.

"Статья импичмента... - это несправедливый и явно неконституционный акт политической мести… Это ужасное нарушение конституции еще больше разделяет нашу страну, когда мы должны пытаться объединиться вокруг общих приоритетов", - заявил на процессе представляющий интересы Трампа адвокат Майкл ван дер Вин.

По словам адвоката, этот импичмент полностью оторван от фактов, свидетельств и интересов американского народа. Защитник назвал процесс политически мотивированной охотой на ведьм, которую демократы ведут последние четыре года. Дер Вин считает, что Сенат должен "быстро и решительно" проголосовать за то, чтобы отклонить импичмент, передает ТАСС.

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