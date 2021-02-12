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Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 107,4 миллиона

21:53
  • пятница
  • 12 февраля 2021

Почти половина приходится на Северную и Южную Америку

Всемирная организация здравоохранения опубликовала новые данные по ситуации с коронавирусом. За сутки выявлено более 417 тысяч новых случаев заражения и более 12,6 тысяч летальных исходов.
Медики выявили "суперраспространителей" коронавируса

Как сообщили в ВОЗ, к вечеру 12 февраля поступили сведения о 417 768 инфицированных, общее число заболевших с начала пандемии достигло 107 423 526. Умерли за сутки от связанных с коронавирусом заболеваний 12 695 пациентов, общее число летальных исходов - 2 360 280.

На Северную и Южную Америку приходится почти половина случаев заболевания. Лидируют по-прежнему США с показателем 27 020 890 инфицированных. На втором месте Индия - 10 880 603, на третьем – Бразилия с 9 659 167 выявленными случаями COVID-19.

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