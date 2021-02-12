Сенаторы призвали Байдена ввести санкции против "Северного потока-2"

От президента США требуют отчета к 16 февраля

Президент США к 16 февраля должен представить отчет по ситуации вокруг строительства "Северного потока-2". Сенаторы Джим Риш и Джин Шахин призвали Джо Байдена ввести санкции в отношении газопровода.

Сенаторы уверены, что газопровод не должен быть построен. В то же время, они отмечают, что отношения США и Германии являются "краеугольным камнем трансатлантического союза".

"Нас обеспокоили сообщения СМИ о том, что правительство Германии выдвинуло предложение, в соответствии с которым Соединенным Штатам предлагается пренебречь установленными законом санкциями", - цитирует сенаторов агентство Bloomberg.

Ранее стало известно, что Германия предложила США снять санкции с газопровода "Северный поток-2". Взамен Берлин предлагает Вашингтону миллиард евро для строительства двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа.

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