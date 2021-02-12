Москва ответила Киеву санкциями против украинских компаний

Черный список существенно расширился

Список украинских компаний, в отношении которых введены ограничительные меры со стороны России, существенно расширился. Это ответ Москвы на антироссийские санкции, объявленные на днях Киевом.

Перечень дополнили девять украинских компаний. Это "Донмар", "Краншип", "Максима Металл Сервис", "Полтавский агроагрегатный завод", "Солар Стальконструкция", а также "Трансшип" со своими дочерними предприятиями "Трансшип Балк" и "Трансшип-сервис". Попала в список и компания Kirgan Holding S.A.

Санкционную войну с Москвой начал в свое время Киев. Россия ввела ответные ограничения в 2018 году.

Постановление правительства России опубликовано на портале правовой информации.

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