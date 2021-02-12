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Москва ответила Киеву санкциями против украинских компаний

22:34
  • пятница
  • 12 февраля 2021

Черный список существенно расширился

Список украинских компаний, в отношении которых введены ограничительные меры со стороны России, существенно расширился. Это ответ Москвы на антироссийские санкции, объявленные на днях Киевом.
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Перечень дополнили девять украинских компаний. Это "Донмар", "Краншип", "Максима Металл Сервис", "Полтавский агроагрегатный завод", "Солар Стальконструкция", а также "Трансшип" со своими дочерними предприятиями "Трансшип Балк" и "Трансшип-сервис". Попала в список и компания Kirgan Holding S.A.

Санкционную войну с Москвой начал в свое время Киев. Россия ввела ответные ограничения в 2018 году.

Постановление правительства России опубликовано на портале правовой информации.

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