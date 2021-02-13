Россия доставила в Сирию новую партию гуманитарного груза

Жители страны получат компактные генераторы

Новую партию гуманитарного груза из России доставили в сирийский порт Тартус. На этот раз в контейнерах - компактные генераторы, их планируют установить в школах, больницах и других социальных учреждениях, где необходима бесперебойная подача электричества.

В порту Тартуса с самого утра, разгружают российское судно. Почти две недели оно шло к этой сирийской гавани. Морские контейнеры с осторожностью и ювелирной точностью опускают на лафеты.

Генераторы перевезли на базу Хмеймим. Здесь военные инженеры их ещё раз проверят и приготовят к передаче. Мощность каждого - один киловатт. Главное достоинство - неприхотливый и всеядный двигатель. И это тоже очень важно. Ведь высокооктановое и очищенное топливо в стране практически не найти. В комплекте есть запчасти для ремонта и замены отработавших срок деталей, сообщает "ТВ Центр".

Генераторы российские военные из Центра примирения отвезут в города и деревни. Первыми, кто получит такой необычный, подарок, будут сирийские школы и небольшие поликлиники. Не оставят военные без внимания и церкви: часть генераторов, передадут местным приходам.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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