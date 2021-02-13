ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия доставила в Сирию новую партию гуманитарного груза

10:43
  • суббота
  • 13 февраля 2021

Жители страны получат компактные генераторы

Новую партию гуманитарного груза из России доставили в сирийский порт Тартус. На этот раз в контейнерах - компактные генераторы, их планируют установить в школах, больницах и других социальных учреждениях, где необходима бесперебойная подача электричества.
Сирийские архитекторы начали восстановление старейшей мечети Алеппо

В порту Тартуса с самого утра, разгружают российское судно. Почти две недели оно шло к этой сирийской гавани. Морские контейнеры с осторожностью и ювелирной точностью опускают на лафеты.

Генераторы перевезли на базу Хмеймим. Здесь военные инженеры их ещё раз проверят и приготовят к передаче. Мощность каждого - один киловатт.  Главное достоинство - неприхотливый и всеядный двигатель. И это тоже очень важно. Ведь высокооктановое и очищенное топливо в стране практически не найти. В комплекте есть запчасти для ремонта и замены отработавших срок деталей, сообщает "ТВ Центр".

Генераторы российские военные из Центра примирения отвезут в города и деревни. Первыми, кто получит такой необычный, подарок, будут сирийские школы и небольшие поликлиники. Не оставят военные без внимания и церкви: часть генераторов, передадут местным приходам.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Гуманитарная помощь жителям Сирии
Гуманитарная помощь жителям Сирии
Гуманитарная помощь жителям Сирии
Гуманитарная помощь жителям Сирии
Гуманитарная помощь жителям Сирии
Гуманитарная помощь жителям Сирии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.