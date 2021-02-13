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В Москве за сутки выпала треть месячной нормы осадков

10:05
  • суббота
  • 13 февраля 2021

Пробки на дорогах с утра достигли 8 баллов

Центральная Россия находится во власти мощного снежного циклона. В Москве выпала треть месячной нормы осадков, побит полувековой рекорд. При этом пик непогоды ожидают сегодня, 13 февраля.
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Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. С улиц уже вывезено около 250 тысяч кубометров снега. Дороги обрабатывают противогололёдными реагентами.  Даже ночью в городе были восьмибалльные пробки. В аэропортах задержали или отменили около 40 рейсов. По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели в столице резко похолодает.

В Брянске замело подземные пешеходные переходы, на дорогах - пробки. Под тяжестью снега просела крыша ледового дворца. Спасатели эвакуировали всех сотрудников спортивного комплекса, в том числе, 15 детей, которые тренировались в здании. Никто не пострадал, по факту ЧП - прокуратура начала проверку, сообщает "ТВ Центр".

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