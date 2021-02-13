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В московских аэропортах из-за снегопада отменены десятки рейсов

11:25
  • суббота
  • 13 февраля 2021

Столица во власти Балканского циклона

Центральные регионы и юг России во власти снежного циклона. В Крыму сильная метель и похолодание. Рекордное количество осадков выпало в Москве. Задержаны и отменены десятки авиарейсов. Автомобилистам рекомендуют пересесть на общественный транспорт. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме: с улиц столицы вывозят сотни тысяч кубометров снега.
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Балканский циклон, как и обещали синоптики, завалил Москву снегом. Только за первые сутки выпало более трети от февральской нормы, предыдущий рекорд был в 1974 году.

Столичные коммунальные службы просят водителей не пользоваться по возможности личным транспортом. Снегоуборочные машины работают круглосуточно - вывозят снег и прометают проезжую часть. Дворы расчищают вручную, но ситуацию осложняет непрекращающийся снегопад, сообщает "ТВ Центр".

На юге страны - из весны в лето за один день. На дорогах снежный накат и гололедица.  Только за сутки на Кубани израсходовали уже около трёх тонн реагентов. К весне ещё день назад готовились и в Крыму, но и тут зима не отступает. На следующей неделе возвращения тепла крымчанам ждать не стоит. Температура воздуха будет аномально холодной - до минус 14-ти.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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