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В Новой Москве мать оставила детей на морозе в лесу

12:42
  • суббота
  • 13 февраля 2021

Их спас случайный прохожий

В Новой Москве женщина вывезла в лес и оставила умирать на морозе собственных малолетних детей. Перед этим так называемая мать забрала у них всю одежду. Спасти их жизни удалось только благодаря случайному прохожему.
Выдавшая кукол за мертвых детей женщина объяснила свой поступок

Сейчас двое мальчиков и девочка, которой ещё нет и года, с обморожениями в больнице. Врачи пока не спешат давать уверенные прогнозы, но в целом, состояние всех троих детей оценивают как удовлетворительное. В ближайшее время из отделения реанимации их должны перевести в обычные палаты. Марфа - самая младшая, девочке всего несколько месяцев. Сейчас она крепко спит на руках волонтёра, а дома, рассказывает 10-летний брат,  часто сам её укачивал.

В Морозовскую больницу их доставили с обморожениями различной степени тяжести, после того как их мать решилась на необъяснимый и шокирующий поступок. 33-летняя Наталья вывезла детей за город на окраину леса и полностью раздела. По одной версии, женщина осталась замерзать вместе с ними, по другой - забрала одежду и скрылась, сообщает "ТВ Центр".

Как бы то ни было дети провели на 15-градусном морозе почти 40 минут. Лишь по счастливой случайности рядом оказались очевидцы, которые и вызвали полицию.

В столицу женщина могла приехать из Чебоксар. С начала января семья проживала в частном доме Московской области. Про отца детей пока мало известно. По данным некоторых СМИ, им может оказаться известный ювелир. Отношения не были оформлены официально, однако мужчина всячески помогал своей возлюбленной. Звучали версии и о том, что пара часто ругалась. После очередной такой ссоры женщина и отправилась с детьми в лес.

Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова взяла на личный контроль эту ситуацию. "Мы на связи с родственниками. На нас вышел брат. И мы связались и ищем сейчас иных родственников, которые могут стать потенциальными опекунами хотя бы на время, чтобы дети после выписки не оказались в сиротском учреждении, а оказались с родственниками", - сообщила Кузнецова.

Сейчас следователи собирают информацию и пытаются установить все подробности произошедшего. Мать подозревают в покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних. Если психиатрическая экспертиза признает её вменяемой, то женщине грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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