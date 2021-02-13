Дело об импичменте Трампа вышло на финишную прямую

Развязка может наступить уже сегодня

Всего три часа вместо положенных 16-ти ушло у адвокатов Дональда Трампа на изложение доводов в его пользу. Те же обвинители выступали два дня. Сам бывший президент решил, что, несмотря на краткость, речь защиты звучала убедительно. А вот его противники на процессе допустили оплошность: представительница демократов неожиданно призвала оправдать экс-президента.

Насколько талантливы адвокаты Трампа, покажет голосование по импичменту, но в краткости они явно превзошли оппонентов. Три с половиной часа против 16-ти. Позиция защитников проста - обвинения в отношении их клиента противоречат Конституции. Трамп подвергается импичменту уже не будучи главой государства. Сейчас он - частное лицо.

6 января тогда еще президент Трамп не призывал своих сторонников идти штурмом на Капитолий, его слова переврали и известно зачем. "Зачем всё это? Политика. Цель руководителей палаты представителей - устранить серьёзного политического оппонента и не дать возможности мистеру Трампу баллотироваться в президенты в 2024 году", - заявил адвокат экс-президента Брюс Кастор.

В этом случае он действительно будет лишён возможности баллотироваться на выборах в 2024 году, также у него не будет права занимать государственные должности. Демократы полны решимости выдать Трампу эту чёрную метку. И пусть в пылу ораторства представители обвинения предлагают оправдать, а не наказать экс-президента, но... посмеялись и хватит. Сути это не меняет.

Президент Байден в отношении импичмента хранит молчание. Это дело Сената. Однако, позицию Белого дома предельно точно высказала пресс-секретарь Джен Псаки.

Президент сказал, что тот день был нападением на нашу демократию. Это будет напоминанием о том, почему подобное никогда не должно повторится. Он - президент. Его больше нет в Сенате. Он не звонит и не просит кого-либо голосовать определённым образом. Но он неоднократно говорил, что, как и многие американцы, наблюдает за процессом.

Реакция Трампа на процесс не известна. Его соцсети заблокированы, какого-либо права голоса он не имеет. Говорят, выступлением своих адвокатов остался доволен. Развязка по импичменту близка. У сенаторов закончились вопросы к обвинителям из Палаты представителей и адвокатам Трампа. Впереди - голосование. Следующее заседание состоится 13 февраля.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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