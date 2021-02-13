Лошадиные бега в Швеции закончились грандиозным скандалом

Победителя лишили завоёванных наград

Грандиозный скандал в конном спорте. В Швеции многократного победителя скачек - жеребца по кличке Пропальшн - лишили всех регалий. Оказалось, секрет его успеха - в специальной операции, фактически - допинге. Теперь владельцам скакуна придётся вернуть не только награды, но и десятки миллионов крон призовых.

Стокгольм. Одно из самых престижных соревнований в конном спорте - Элитлоп. Со шведского - "элитная гонка". Восемь породистых рысаков выясняют, кто из них лучший из лучших, ставки - высоки. Четвероногому победителю достанется громкая слава, а его хозяину - три миллиона шведских крон. В рублях - это без малого 27 миллионов.

Номер 6 - знаменитый жеребец родом из США по кличке Пропальшн - "движение" по-английски. На его счету 44 блистательные победы. Но ни одной - здесь, на Элитлоп. Ему уже 9 лет, это последняя гонка в его карьере. Кажется, в этот раз тоже первого места ему не достанется: почти всю дистанцию лошадь бежит предпоследней. И вот - финишная прямая, он - первый.

Триумф продолжается недолго. Всего спустя два дня в прессе - громкие заголовки: "Чемпион-то - ненастоящий". И побеждал - нечестно. Весь секрет успеха - в специальной операции, которую ему провели ещё в Америке перед отправкой в Европу. Так называемая денервация, когда лошади перерезают нервы в ногах. В Швеции считается, что это - своего рода допинг. А потому процедура здесь строго запрещена, сообщает "ТВ Центр".

В США такая операция легальна, и американские продавцы лошади утверждают, что письменно уведомили о процедуре Шведскую Рысистую Ассоциацию перед отправкой животного за океан. Письмо действительно существует, только вот до поры до времени на него почему-то никто не обращал внимания. Говорит, что не знал о денервации, и тренер Пропальшна Дэниэль Рэдэн.

Лишённый всех регалий и призов, завоеванных в Швеции, жеребец возвращается домой в США. Будет работать там уже производителем. К слову, шведские селекционеры отказались выдавать документы жеребятам, полученным от лже-чемпиона. В других же странах такое решение не поддержали - Прольпашн допущен к разведению в Норвегии, Бельгии, Дании, Финляндии, Нидерландах, Германии и Италии. А во Франции решили и вовсе не лишать лошадь титулов.

Владельцы Пропальшна на успех в разведении очень надеются. Это поможет справиться с трудным финансовым положением, в котором они сейчас оказались. Шведская Рысистая Ассоциация требует вернуть все деньги, полученные в качестве призов за победы лошади. А это десятки миллионов крон.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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