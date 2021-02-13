В мире растёт спрос на российскую вакцину

Она одобрена в 30 государствах

Темпы распространения коронавируса в России снижаются, в том числе благодаря вакцинации. За рубежом "Спутник V" одобрили уже почти три десятка государств. Накануне, 12 февраля препарат зарегистрировали в Казахстане и Черногории.

Включить российский препарат в список применяемых в Евросоюзе в ближайшие сроки призвали власти испанской автономии Каталония. А накануне новую партию российской вакцины доставили в Аргентину.

Самолёт приземлился в аэропорту Буэнос-Айреса. На борту - четыреста тысяч доз. Переговоры о поставках российской вакцины с нашим Фондом прямых инвестиций ведёт Панама, сообщает "ТВ Центр".

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