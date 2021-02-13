ВОЗ сообщила о повторном заражении коронавирусом людей с антителами

Иммунитет не работает при встрече с новыми штаммами

Люди с антителами могут повторно заразиться коронавирусом других штаммов. На них иммунитет не действует, предупредила Всемирная организация здравоохранения.

Специалисты во всём мире выясняют – насколько переболевшим хватает иммунитета. Ранее врачи говорили, что антитела сохраняются минимум 9 месяцев.

Сейчас ВОЗ получает информацию из ЮАР о людях, повторно инфицированных новыми штаммами вируса. В этой стране отказались от европейских вакцин, так как их эффективность против местной мутации вируса крайне мала.

Кроме этого штамма в мире распространяется британская мутация. Этот вариант обнаружен в США, Китае, Канаде, Турции, Таиланде, Греции, Словакии, Вьетнаме и на Кипре. В России в конце прошлого года был выявлен один завозной случай британского штамма.

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